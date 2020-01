Cidades Avenida Goiás é interditada para obras do BRT Norte-Sul A previsão é que as obras durem 60 dias

A partir desta segunda-feira (13), um novo trecho da Avenida Goiás, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 1, está impedido. O bloqueio ocorre para os serviços de construção da terceira etapa da rede de drenagem e do corredor do BRT. Os trabalhos ficaram suspensos desde o final do ano passado a pedido dos lojistas. A previsão é que as obras durem 60 dias, mas depen...