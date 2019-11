Cidades Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, está parcialmente interditada nos dois sentidos Ainda não há previsão de quando as vias serão liberadas

Um vazamento de água e galhos de árvores caídos interditam parcialmente, na manhã desta quarta-feira (27), os dois sentidos da Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, próximo ao Campus V da PUC, em Goiânia. O vazamento está no sentido centro da capital. Técnicos da Saneago estão no local e fazem os reparos. O outro bloqueio é no sentido Estádio Serra Dourada, onde g...