Cidades Avenida Contorno com viaduto da BR-153 em Goiânia é interditada até domingo (20) Uma pavimentação asfáltica está sendo realizada no Jardim Bela Vista

A Avenida Contorno com o viaduto da BR-153, no Jardim Bela Vista, está interditada neste sábado (19) por causa de obras de pavimentação asfáltica. O bloqueio acontece no trecho que dá acesso à BR-153 e Parque das Laranjeiras. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estão no local orientando os condutores em relação às novas rotas. O aplicativo de navegação W...