Cidades Avenida 4ª Radial no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, terá nova interdição para obras do BRT Trabalhos começam nesta sexta-feira (2) e devem seguir até dia 5 de novembro

Um novo trecho da Avenida 4ª Radial será interditado a partir das 7 horas desta sexta-feira (2) para obras de construção do BRT Norte-Sul. A interdição ocorrerá entre a Avenida Circular e a rotatória do cruzamento da 4ª Radial com a Avenida Laudelino Gomes. A previsão é de que as obras sejam realizadas até o próximo dia 5 de novembro e o pedida da Secretaria Municipal d...