Cidades Avenida 3ª radial está parcialmente interditada para obras de recapeamento em Goiânia Devido ao bloqueio, o trânsito está congestionado na região

A Avenida 3º Radial com a Alameda do Contorno, no setor Pedro Ludovico, está parcialmente interditada, na manhã desta sexta-feira (22), para quem vai sentido Parque Atheneu, em Goiânia. O bloqueio é para obras de recapeamento asfáltico. Por conta dessa interdição, o trânsito está congestionado na região. A orientação para os motoristas é de que procurem rotas altern...