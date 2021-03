Cidades AVC mata professora emérita da UFG, Moema de Castro e Silva Olival Uma das mais respeitadas intelectuais de Goiás, a professora e escritora faria 89 anos em maio

Atualizado às 18h09 Aos 88 anos, a professora Moema de Castro e Silva Olival morreu na madrugada deste sábado (20) no Hospital Jacob Facury, em Goiânia. Ela foi internada no dia 3 deste mês com suspeita de Covid-19, mas exames não confirmaram a doença. Segundo seu neto, Colemar Natal e Silva Neto, a avó estava com pneumonia que mais tarde evoluiu para uma embo...