Cidades Avanço de massa de ar frio derruba as temperaturas neste início de semana em Goiás Passagem desse ar frio deve chegar com maior intensidade a região Centro Sul e há possibilidade de geada, de fraca intensidade, no sudoeste goiano

Atualizada às 9h17. O avanço de uma massa de ar frio polar, de menor intensidade, derrubou as temperaturas em Goiás neste início de semana. A passagem desse ar frio deve chegar com maior intensidade a região Centro Sul e há possibilidade de geada, de fraca intensidade, no sudoeste goiano. Nesta madrugada as mínimas registradas foram em Rio Verde com 8.7ºC e 9.8ºC...