Avanço de grupos prioritários em vacina contra Covid-19 depende da regularidade de remessas a Goiás

Trabalhadores da educação e do sistema prisional, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua serão os próximos vacinados em Goiás. A lista que inclui ainda pessoas com deficiência que não possuem cadastro no Programa de Benefício de Prestação Continuada segue as orientações do Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da S...