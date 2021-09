Cidades Avanço de frente fria do Sul mais umidade da região Norte podem provocar chuvas no Sudoeste goiano Chapadão do Céu e Caçu estão entre os municípios que podem registrar pancadas de chuvas nesta quinta-feira (9)

A combinação do avanço da frente fria oriunda do Sul do Brasil, que está subindo, mais a umidade da região Norte, que está descendo, criou um corredor de umidade sobre o Mato Grosso do Sul formando nebulosidade. Esse evento pode ocasionar pequenas pancadas de chuvas, nesta quinta-feira (9), nos municípios que integram o sudoeste goiano. O volume de chuva estimado pelo C...