Após alguns dias com temperaturas ligeiramente elevadas, o avanço do ar frio de uma nova massa de ar polar, desta vez com menor intensidade, a partir do próximo domingo (18), deve refletir em temperaturas mais baixas nas regiões Sul e Sudoeste do Brasil. Para Goiás, a previsão para o início da próxima semana é que esse ar frio chegue à região Centro Sul e há possibilidade de geada de fraca a moderada intensidade no sul e sudoeste goiano.

Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que esse avanço de ar frio vem na retaguarda de uma frente fria localizada na Região Sul do Brasil e se deslocando para o oceano e a, princípio, não deve promover nenhum efeito em Goiás, visto que uma massa de ar seco que está sobre a região Central do Brasil, continua impedindo o avanço de frentes frias e ou umidade.

Enquanto o ar frio segue avançando pelo Brasil, para os próximos dias em Goiás a previsão é de dia estável com sol. O início das manhãs segue com temperaturas amenas, mas que vão subindo ao longo do dia, a chamada amplitude térmica.

De acordo com o André esse ar que está chegando é frio e seco e com isso a umidade relativa do ar tende a cair mais ainda nos próximos dias. Nesta quinta, as regiões Oeste, Sudoeste e Central devem apresentar no período da tarde índices abaixo de 20%, caracterizando assim estado de alerta.

Neste estado, entre as orientações está a ingestão de água, evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10 e 16 horas, evitar ambientes fechados e sem ventilação, utilizar soro fisiológico para olhos e narinas, e a hidratação da pele.