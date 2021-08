Cidades Avanço da idade na vacinação em municípios de Goiás não acompanha cobertura Cidades mais adiantadas na faixa etária são também as que têm menor porcentual da população com a primeira dose aplicada

O avanço da vacinação contra a Covid-19 por faixa etária nos municípios goianos não reflete a cobertura vacinal de cada localidade. Entre as 15 maiores cidades, as quatro que mais ampliaram as idades permitidas para receber a primeira dose são as mesmas que concentram os porcentuais de vacinados mais baixos em relação às populações totais. Conforme estabelecido pela Comissão Interge...