Cidades Avançam obras no Corredor T-7 em Goiânia Trabalho foi iniciado em 2015, mas já sofreu com paralisações e agora conclusão está prevista para março de 2020

Após três anos de atraso em relação à previsão inicial de entrega, as obras do Corredor T-7 começam a aparecer novamente para a população e reiniciaram nesta terça-feira (29) com a reconstrução do piso do entorno da Praça Tamandaré. Iniciado em 2015, o corredor preferencial do transporte coletivo estava previsto para ser entregue finalizado em outubro de 2016, mas ch...