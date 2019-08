Cidades Avança escavação na Rua 90, em Goiânia Consórcio responsável pela obra da trincheira com Avenida 136 encaminha a primeira das quatro etapas da passagem. Trecho deve ser entregue no final de novembro

As obras da trincheira da Rua 90 com a Avenida 136, no Setor Sul, que fazem parte do BRT Norte-Sul, tiveram uma nova etapa na última semana, com a escavação da trincheira por onde o tráfego vai passar entre a Praça do Cruzeiro e o Parque Areião. É nesse local que passarão os ônibus do corredor exclusivo. A construção chegou a mais de 35% de execução no final de julho ...