Cidades Avaliação médica de paciente de Formosa transferido para o HDT descarta suspeita de coronavírus Após os testes, o homem foi liberado do HDT e voltou para o município no Entorno do Distrito Federal

Atualizada às 10h11. O homem de 35 anos, de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, que foi transferido para o Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia (HDT), na madrugada desta sexta-feira (28), com quadro semelhante ao da infecção pelo novo coronavírus (Covid0-19) passou por avaliações clínicas e o resultado foi negativo para a suspeita de infecção. A S...