Cidades Avó de Michelle Bolsonaro morre aos 81 anos vítima de Covid-19 Maria Aparecida Firmo Ferreira estava internada há mais de um mês na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia

Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, avó materna da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, morreu vítima de Covid-19. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou o óbito nesta quarta-feira (12). Ela estava internada há mais de um mês na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A idosa tinha saído da Unidade de Ter...