Cidades Avó, de 60 anos, e neto, de 22, são presos suspeitos de tráfico de drogas em Acreúna Com eles foram encontradas sete peças e meia de maconha, uma quantia em dinheiro, munições e uma balança de precisão

Uma mulher de 60 anos e seu neto foram presos, na sexta-feira (17), por suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de armas em Acreúna, no Sudoeste goiano. Segundo a polícia militar, o homem foi pego em uma residência próxima à BR-060 com uma mochila com sete peças de maconha. A corporação disse que chegou ao rapaz depois de ter recebido uma denúncia de que um...