Cidades Autuações por embriaguez aumentam em Goiás com novo bafômetro Equipamento mais moderno, usado pela PRF desde maio deste ano, dispensa sopro. Dispositivo contribui para incremento em quantidade de testes e multas no Estado

Desde que entraram em operação nas rodovias federais em Goiás, no último mês de maio, os bafômetros passivos levaram ao aumento de 33% no número de autuações pelo uso de álcool ao volante. Pela rapidez do novo sistema, o volume de testes mais que dobrou. O equipamento é capaz de detectar se o motorista fez uso de álcool a uma distância de apenas 30 centímetros, não sendo neces...