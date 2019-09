Cidades Autoridades veem mudança de postura na população

Delegado titular de Cavalcante, George Aguiar Muniz, que atua na cidade desde setembro de 2016, avalia que a situação envolvendo a alta quantidade de casos de estupro de vulnerável tem melhorado nos últimos anos, com um aumento de denúncias. “O que eu vejo é que as pessoas estão menos tolerantes”, disse. Entretanto, segundo ele, as pessoas comentam pouco sobre o assunto ...