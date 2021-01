Cidades Autoridades acreditam que nova cepa do coronavírus circula em Goiás Variante do vírus encontrada em Manaus já tem deslocamento comunitário em todo o País, mas detecção é complexa

O acolhimento de 32 pacientes com Covid-19 oriundos de Manaus fez circular a preocupação de que a nova variante do coronavírus Sars-CoV-2 chegasse a Goiás. Autoridades de saúde, porém, acreditam que essa cepa, que está relacionada ao aumento de casos na capital do Amazonas, já está presente em território goiano. A questão é identificá-la. De acordo com a superintendente de Vi...