Cidades Autor de racismo contra motoboy não estava em Goiás quando fez pedido, segundo a polícia Caso aconteceu no dia 25 de outubro, em um condomínio residencial na capital. A investigação apurou que dados usados para criação da conta no aplicativo são falsos

A investigação sobre o crime de racismo contra um entregador do iFood, em Goiânia, apurou que o usuário que fez o pedido não estava em Goiás, conforme apontou a localização do GPS. Segundo informações do G1, a delegada responsável pelo caso, Sabrina Leles, optou por não informar de qual estado o pedido foi realizado, tendo em vista que o inquérito ainda está em andamento. O...