Cidades Autistas podem ter atendimentos ilimitados em Goiás A medida vale para quem possui plano de saúde privado e trata dos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas

Em Goiás, as pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que possuem planos de saúde particular, devem ter acesso ilimitado a consultas com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas. A Agência Nacional de Saúde (ANS) enviou um comunicado às empresas do segmento no último dia 30 sobre o assunto. O aviso atende a uma decisão judicial, de cumprimento provisório, que...