Cidades Autismo é tema de podcast de grupo goiano Diferencial do Introvertendo é que programa é produzido por grupo de jovens diagnosticados com o espectro. Temas diversos são abordados em primeira pessoa

O podcast, que vêm se popularizando como um meio de comunicação nos últimos anos e ganhando cada vez mais adeptos, foi o canal escolhido por um grupo de jovens goianos diagnosticados com a Síndrome de Asperger, condição agregada como o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) desde 2013, para tratar da condição. O trabalho foi iniciado há quase dois anos por meio do pro...