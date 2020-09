Cidades Autônomo é indiciado por furtar cinco picanhas avaliadas em R$ 573,76 em supermercado Promotor Abel Andrade Júnior pediu para o Judiciário as certidões de antecedente criminais para decidir se o homem será processado criminalmente

O delegado de Polícia Civil Túlio Pereira Mota indiciou o autônomo José Olímpio Alves Ribeiro, 48 anos, por furtar 5 peças de picanha de um supermercado da quadra 501 Sul de Palmas (TO). O crime ocorreu no dia 29 de agosto deste ano e a entrega do relatório final do inquérito ao Poder Judiciário ocorreu nesta terça-feira, 29. De acordo com o relatóri...