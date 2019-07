Cidades Aumento de verba da CMTC vai para estudos do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia Ampliação do valor pago à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivo para 2% da receita bruta das empresas deve ser usado na realização de pesquisas sobre melhorias e recursos extratarifários

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), após cinco anos de tentativas, finalmente conseguiu convencer as empresas concessionárias do sistema metropolitano de Goiânia a aumentar o pagamento da parcela do poder concedente de 1% para 2% da receita bruta das mesmas. Com isso, a CMTC deverá dobrar o valor que recebe das empresas e é sua única fonte de renda....