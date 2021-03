Cidades Aumento de leitos em Goiás não impede fila por UTI Estado abriu vagas críticas e UFG realizou pesquisa, mas a alta acelerada de casos lota os hospitais

Pesquisas, abertura de leitos e medidas de proteção individual foram ações fundamentais no combate à Covid-19. O Estado ampliou a quantidade de leitos. No começo da pandemia, contava com 250 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19. Hoje, são mais de 700 na rede estadual. Os municípios e a rede privada também ampliaram. Além disso, as pesquisas possibilitaram ...