Diante da pior crise hídrica na região das hidrelétricas dos últimos 91 anos e do acionamento de usinas termelétricas para garantir o fornecimento de energia, as contas de luz devem ficar mais caras no país este ano. Isto porque, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irá aumentar os valores das bandeiras tarifárias – um adicional cobrado nas faturas para cobrir a geração de energia por termelétricas, o que ocorre quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas está muito baixo.

Em maio deste ano, a Aneel anunciou a aplicação do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha para o mês de junho, agora, com o reajuste, as contas dos brasileiros ficarão ainda mais caras.

Esse será o primeiro reajuste nos valores das bandeiras desde 2019. Atualmente, é cobrado um valor de R$ 1,34 a cada cem quilowatts-hora (kWh) consumidos na bandeira amarela; R$ 4,16 na bandeira vermelha 1; e R$ 6,24 na vermelha 2. A Aneel chegou a sugerir que a bandeira vermelha 2 subisse para R$ 7,57, mas esse valor será ainda maior. Portanto, a alta da bandeira vermelha será superior a 20%.

Com informaões do jornal O Globo