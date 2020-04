Em um decreto publicado nesta terça-feira (7), a prefeitura de Rio Verde alterou a determinação de segunda (6), antecipando o aumento da tarifa do transporte coletivo no Distrito Agroindustrial Rio Verde II. O reajuste que entraria em vigor no dia 15 de abril passa a valer a partir desta quarta (8).

No texto, a prefeitura justifica: “Considerando que a situação do transporte coletivo urbano clama por medidas urgentes de adequação em que a administração não pode se omitir”.

Como informado pelo POPULAR, na terça (7), a prefeitura editou decreto aumentando a tarifa dos ônibus da região de R$ 5.90 para R$ 10. A medida, segundo a administração municipal, atende ao conjunto de ações que têm sido feitas para combater o coronavírus.

Conforme escrito, com a determinação estadual de que os veículos não podem carregar passageiros em pé, para manter o fluxo e os horários, a empresa concessionária terá que aumentar o gasto com disponibilização de mais ônibus para atender à demanda. Por esse motivo, a prefeitura achou plausível aumentar a tarifa para garantir receita suficiente para que as medidas de combate às aglomerações sejam atendidas.

Ainda no decreto de terça, a administração municipal exige que apenas os bancos posicionados ao lado das janelas sejam ocupados, que seja fornecido álcool em gel na entrada e na saída dos usuários e que os veículos sejam desinfetados ao fim de cada rota e antes do início da outra, além da higienização completa ao fim do turno. A fiscalização ficará sob responsabilidade da Agência de Mobilidade e Trânsito (AMT) e a validade da ordem é de 60 dias.