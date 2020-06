Cidades Aumentam surtos de Covid em empresas de Goiás Locais de trabalho de pelo menos seis cidades goianas, no último mês, já tiveram de realizar testes em massa depois do alto número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus

Em pelo menos seis cidades de Goiás grandes empresas foram confirmadas como focos da pandemia do novo coronavírus , que causa a Covid-19. Após um alto número de contaminados em estabelecimentos do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e em um frigorífico localizado no município de Rio Verde, já estão registrados casos de surto em locais de trabalho em Quirinópolis, S...