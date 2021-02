Cidades Aumentam as mortes por Covid-19 de pessoas com menos de 60 anos no país Na média, 1 a cada 4 mortos pela doença no país tem 60 anos ou menos, embora essa proporção tenha oscilado ao longo do tempo e possa estar relacionada à lotação dos hospitais e ao acesso à saúde

O percentual de pacientes com até 60 anos mortos por Covid no Brasil registrou em janeiro sua primeira alta em quase um ano de pandemia, e, embora esse aumento seja discreto, ele acende um alerta para os mais jovens --em geral, fora da faixa etária de maior risco para a doença. Na média, 1 a cada 4 mortos pela doença no país tem 60 anos ou menos, embora essa propor...