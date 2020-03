Cidades Aumenta procura do goiano por máscaras e álcool em gel Pandemia do novo coronavírus fez com que comercialização desses produtos aumentar e estoques diminuírem

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e os quatro casos confirmados da doença no Estado, fizeram com que a procura por máscaras e álcool em gel aumentassem em Goiânia. O POPULAR esteve na Feira Hippie, no Setor Norte Ferroviário, neste sábado (14) e no local havia um ambulante comercializando os produtos. Uma embalagem de álcool em gel de 60 mililitros (ml) es...