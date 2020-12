Cidades Aumenta parcela de jovens com Covid-19 em Goiás Grupo representava 5% do total, mas agora já representa 9%

A quantidade de pessoas até 19 anos entre os casos confirmados de Covid-19 em Goiás tem aumentado nos últimos meses e já chega a mais de 9% do total. Até meados de maio, no começo da pandemia, a relação de crianças e adolescentes com o coronavírus chegava a 5,2%, enquanto que nos números atuais da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) 9,15% dos infectados e...