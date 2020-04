Enquanto o número de viajantes entre as cidades goianas e entre Goiás e outros Estados a partir dos ônibus têm diminuído, a cada dia o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (RMG) está sendo mais utilizado. Apesar dos decretos emitidos pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) restringirem a movimentação das pessoas e impedir a abertura de lojas, indústrias e serviços considerados não essenciais, a quantidade de pessoas que têm descumprido as obrigações cresce. No início do isolamento, as autoridades estaduais chegaram a estimar que 66% dos goianos permaneciam em casa, mas agora a estimativa é que menos de 60% cumprem a determinação.

Para se ter uma ideia, na comparação entre o dia 24 de março, uma terça-feira, e até o último dia 7, no mesmo dia da semana, houve um aumento de 64,81% na quantidade de validações do sistema. Ou seja, no dia 24, 77.180 vezes os ônibus foram usados por usuários pagantes e não pagantes, enquanto que nesta semana, o último dado apresentou um uso de 127.203 vezes. O uso do sistema vinha em queda desde o dia 16 de março, com a suspensão das atividades escolares, que foi a primeira medida estadual de restrição para o combate à Covid-19.

Na terça-feira, dia 17 de março, o sistema havia registrado 345.234 validações. Na época, o consórcio das empresas concessionárias fez a comparação com o dia 19 de março do ano passado, que era o mesmo dia da semana e observou uma queda de 35,77%, pois naquela data se confirmou 537.535 validações. Desde então, o sistema metropolitano de transporte coletivo verificou sucessivas quedas na demanda até o dia 24 de março, quando se obteve o valor mais baixo na quantidade de validações em um dia útil. Os técnicos do setor comparavam o uso do sistema ao que ocorria em um domingo sem a pandemia.

Diante deste cenário, as empresas concessionárias e mesmo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) negociaram a diminuição da frota ou até mesmo a suspensão do serviço, como modo de dificultar o acesso para reduzir a movimentação das pessoas na cidade. No mesmo dia, porém, o primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desde o início dos casos da doença no Brasil, em que ele incentivava as pessoas a abandonarem o isolamento social sob o risco de gerar caos na economia do País, levou ao início do aumento do uso do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia.

Na quinta-feira, por exemplo, já houve alta de 11,37% na quantidade de validações, quando se obteve mais de 85 mil usos. No dia 31 de março, a terça-feira subsequente, a alta no uso dos ônibus chegou a 32,7%, quando o sistema registrou 102.415 validações. Isso ocorreu mesmo depois de novo decreto do governo Caiado em que houve limitação no uso do sistema de transporte coletivo, cuja regra, válida até então, era para que apenas usuários sentados fossem transportados. Assim mesmo, os ônibus passaram a receber um maior número de passageiros ao longo dos dias o que, com esta regra, tem deixado pontos de embarque e desembarque e, especialmente, terminais em geral e plataformas do Eixo Anhanguera com um número maior de pessoas do que o recomendado nos horários de pico, quando ocorrem aglomerações nos locais.