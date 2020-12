Cidades Aumenta em 35% número de pinguins encontrados na costa do Brasil Aves visitam Brasil em busca de águas mais quentes

Levantamento feito pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) da Petrobras, divulgado hoje (16), no Rio de Janeiro, revela que o número de pinguins que apareceram na costa brasileira, este ano, a partir de junho, atingiu a marca de 5.597 animais. O aumento foi de cerca de 35% em relação ao registrado no mesmo período de 2019. De acordo com o projeto, os pingui...