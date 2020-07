Cidades Aumenta demanda por plasma de recuperados da Covid-19 em Goiás Componente sanguíneo de quem superou a Covid-19 é utilizado em Goiás e em outras partes do mundo em estudos experimentais para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus

Não é uma terapia recente, mas diante da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), em que as condutas de tratamento vêm sendo experimentadas com o avançar do número de casos de Covid-19, a transfusão de plasma de convalescente voltou a ser resgatada. Em todo o mundo estudos sobre o procedimento têm apresentado resultados satisfatórios e de segurança. Embora seja um ...