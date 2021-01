Cidades Aulas voltarão apenas on-line em Goiânia Retorno está agendado para esta quinta-feira (21)

As aulas da rede municipal de ensino de Goiânia irão retornar nesta quinta-feira (21) de maneira virtual. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a informação já foi repassada para as instituições de ensino, sendo que “o retorno às atividades presenciais se dará conforme a evolução do quadro epidemiológico e avaliação conjunta com as autoridades sanitárias.” A inform...