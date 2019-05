Cidades Aulas são retomadas em escola que professor foi morto por aluno em Valparaíso Governador Ronaldo Caiado e a secretária de Educação de Goiás Fátima Gaviolli participação de uma ação na unidade

A manhã desta quinta-feira (16) é de recomeço para os alunos, docentes e funcionários do Colégio Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A unidade retoma as atividades 16 dias após um estudante matar a tiros o professor e coordenador Júlio César Barroso de Sousa, de 41 anos. O governador Ronaldo Caiado e a secretária de Educação de Goiás Fátima G...