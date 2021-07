Cidades Aulas presenciais serão retomadas em 16 de agosto para parte dos alunos em Rio Verde Prefeitura seguirá com escalonamento de turmas para o segundo semestre com ensino presencial e remoto

A volta às aulas na rede municipal de ensino de Rio Verde ocorrerá no dia 16 de agosto, segundo as informações da Prefeitura. Mas, para o segundo semestre, a administração seguirá um escalonamento de turmas com ensino presencial e remoto com grupos de alunos organizados de acordo com a capacidade de cada sala. A rede atende 26 mil estudantes nas 75 unidades escolares. Para tomar ...