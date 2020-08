Cidades Aulas presenciais só devem voltar em Goiás após queda de morte e internações Comitê estadual define como critério para funcionamento de escolas a redução sustentada no registro de óbitos diários e de leito de UTI ocupado

O retorno das aulas presenciais em Goiás só deve ocorrer após a queda no número de mortes diárias por coronavírus em, no mínimo, 15% durante quatro semanas e com a manutenção da ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) igual ou menor a 75%, também durante quatro semanas. A previsão de retomada das atividades presenciais em setembro, portanto, deve ser suspen...