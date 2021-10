Cidades Aulas presenciais passarão a ser obrigatórias no estado de SP a partir da próxima segunda Outra mudança é o fim da exigência, a partir do dia 3 de novembro, de distanciamento de um metro entre os alunos, o que levava as escolas a fazer revezamento de frequência

A volta às aulas presenciais será obrigatória a todos os alunos das redes pública e particular de ensino a partir de segunda-feira (18) no estado de São Paulo. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela Folha. Com a decisão, que deve ser anunciada oficialmente nesta quarta-feira (13) pelo governador João Doria (PSDB), acaba o rod...