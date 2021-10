Cidades Aulas presenciais na UEG retornam em novembro Regime presencial será implementado de forma gradual até janeiro de 2022

Resolução publicada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) prevê que o retorno do regime presencial ocorrerá de forma gradual a partir do dia 8 de novembro até 15 de janeiro de 2022. Após esse período, as atividades acadêmicas deverão ser ministradas presencialmente, respeitados os protocolos de biossegurança. As atividades acadêmicas acontecem de forma online...