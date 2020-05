Cidades Aulas presenciais em Goiás só retornarão em agosto e com regras rígidas Grupo que monitora a pandemia em Goiás aponta possibilidade de retorno após as férias de julho, mas forma ainda será definida

O Centro de Operações de Emergências (COE) estadual de combate ao novo coronavírus definiu a indicação do mês de agosto para retorno das aulas presenciais de forma gradual e planejada. A sugestão da data é preliminar e pode ser revista dependendo do avanço da pandemia. Um grupo de trabalho com representantes de instituições de ensino e de órgãos públicos vai estudar for...