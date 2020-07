Cidades Aulas preparatórias para o Enem serão transmitidas na TV Cada aula tem duração de 30 minutos, com explicação do conteúdo e resolução de exercícios

Mesmo durante as férias de julho, os estudantes do Ensino Médio e candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2020 podem continuar estudando e se preparando para o exame, pois a TV Brasil Central vai transmitir aulas do programa "Goiás Bem no Enem" de 2019, com conteúdos dos diversos componentes curriculares. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h...