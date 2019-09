Cidades Aulas práticas e visitas em campo da UFG são afetadas por restrição em orçamento Profissionais e alunos afirmam que cortes do governo federal acentuaram problemas de abastecimento

Presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato), o professor do curso de Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia da UFG Flávio Alves da Silva, diz que a falta de recursos tem gerado problemas nas aulas práticas e visitas em campo, comuns nos cursos de Agronomia e Veterinária. “Não tem mais transporte, desde o início do ano...