As aulas práticas e os cursos de formação para condutores estão suspensos até o dia 31 deste mês em Goiás. A ação é uma das medidas do governo estadual para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). O presidente do Sindicato dos Instrutores e Empregados em Centros de Formação de Condutores (Sinditego), Paulo César Gomes de Castro, explicou que a medida entra em vigor nesta quinta-feira (19), mas os alunos já foram avisados e hoje, praticamente, em todo Estado não haverá aulas.

Em relação às atividades práticas e cursos que vão validadas por telemetria e biometria as empresas responsáveis por essas áreas foram orientadas a não legitimar nenhuma delas durante esse período. “A autoescola que descumprir a orientação está sugesta a sanções. Uma delas é a suspensão do código de credenciamento junto ao Detran”, pontua Paulo.

O presidente informou ainda que a categoria aguarda uma posição em relação à realização das bancas. Ele explicou que os processos de alguns alunos vencem neste período e ainda não informações se o prazo será ou não dilatado. Ele relatou ainda que a última banca foi realizada no dia 15 deste mês em Senador Canedo, na região metropolitana da capital.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) desde a última segunda-feira (16) suspendeu o atendimento presencial para os serviços disponíveis pelo site do órgão ou no aplicativo.

Os atendimentos na sede, Ciretrans ou Vapt Vupts serão exclusivos para serviços não disponíveis em outras plataformas, como transferência de propriedade, inclusão de veículo novo, renovação de Carteira Nacional de Habilitação e liberação de veículos recolhidos ao pátio. Mesmo presencial, a renovação de CNH será feita somente com agendamento, que também deve ser feito pelo site.

Apesar das mudanças, todos os serviços de emissão de documentos de veículos e habilitação, recursos, comunicado de venda, emissão de certidões e consultas continuam sendo prestados normalmente à população.

Veja os serviços disponíveis pelo aplicativo DetranGO On e site

Veículos

- Consulta geral de situação de veículos

- Alteração de endereço no mesmo município

- Licenciamento

- IPVA

- CRLV-e

- Certidão de propriedade de veículos

Habilitação

- CNH definitiva

- 2ª via

- Abertura de processo para 1ª habilitação

- Consulta geral (processo, pontuação)

- Certidão de Prontuário

Outros

- Transferência de pontuação (Indicação de Real Condutor)

- Recurso de multas de competência do Detran-GO ou Goinfra

- Rastreamento de CRV

- Certidão de acidente de trânsito