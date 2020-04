Atualizada às 9h42

As aulas em Goiás devem ser suspensas por mais 60 dias a partir deste domingo, 5 de abril. A recomendação é de uma nova nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) que deve embasar o próximo decreto do governo de Goiás. O documento, assinado pelo secretário da pasta, Ismael Alexandrino, também pede um prazo de mais 15 dias para comércio e serviços não essenciais e sinaliza para uma possível abertura escalonada a partir de 20 de abril.

O documento, divulgado na manhã desta sexta-feira (3), solicita a prorrogação da interrupção das atividades educacionais presenciais em todas as escolas, faculdades e universidades, das redes de ensino pública e privada, pelo período de 60 dias, a partir de 5 de abril. Já sobre o setor produtivo, a previsão é de que haja reinício das atividades, de forma escalonada, em plataforma validada pela autoridade sanitária, após expiração do decreto governamental que determina o isolamento social.

De acordo com a nota técnica, devem ser suspensas, por mais 15 dias: excursões, com finalidade turística ou não; reuniões e eventos religiosos, filosóficos, sociais e/ou associativos; campeonatos esportivos de qualquer natureza, oficiais ou não oficiais e entrevistas coletivas. Além disso, devem permanecer fechados estabelecimentos que evolvam aglomerações como: bares, restaurantes, lojas de conveniências, distribuidoras de bebidas, à exceção das atividades em modalidade delivery.

Da mesma forma, devem permanecer fechados shoppings centers, cinemas, feiras populares, camelódromos, clubes recreativos, academias, exposições, teatros, museus, boates e casas noturnas. Eventos em áreas comuns de condomínios não devem ser realizados. As medidas não abrangem farmácias, supermercados, padarias, como prevê o decreto vigente.

A nota técnica da SES-GO afirma ter considerado a recomendação do Comitê de Operações Estratégicas (COE) do Estado de Goiás para manter o isolamento de 30 dias e o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia. Além disso, diz ainda sobre a necessidade de para o aumento exponencial na demanda de serviços de saúde, “provendo acesso integral e qualificado a qualquer indivíduo do estado, com equidade e transparência”.