Cidades Aulas não-presenciais estão autorizadas até o final do ano em Goiás Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE) de Goiás permite inclusão da carga horária na grade curricular oficial dos estudantes e registro dos resultados das avaliações neste período

O Conselho Estadual de Educação (CEE) de Goiás autorizou até o final do ano o regime especial de aulas não-presenciais e também presenciais mediadas por tecnologia para todas as instituições de Educação Básica, incluindo a Educação Profissional Técnica de Ensino Médio. A previsão é que o ano letivo se encerre no dia 19 de dezembro, último dia da autorização do conselho. Em resolu...