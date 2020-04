O período de aulas não presenciais no Estado de Goiás seguirá até o final de abril. Apesar do decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado prorrogar a quarentena - com distanciamento social - por mais 15 dias, a educação seguirá com aulas à distância até o dia 30 de abril, conforme a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), publicada nesta sexta-feira (3).

Pela manhã, uma primeira nota técnica da SES chegou a recomendar a suspensão das aulas presenciais por mais 60 dias. No entanto, no início da tarde, um novo documento assinado pelo secretário Ismael Alexandrino fixou a nova data. A mudança ocorreu para alinhar a medida com a determinação do Conselho Estadual de Educação, divulgada no dia 1º de abril.

Após o anúncio feito pelo governador, a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, fez um balanço da primeira quinzena de ensino não presencial e detalhou as medidas adotadas para essa próxima fase. “Completamos hoje (sexta-feira, 3) 15 dias e já estamos nos organizando para permanecer com teletrabalho e as aulas não presenciais até o dia 30 de abril. A educação não parou um só dia. Os alunos estão respondendo material em casa. Quem não tem internet, as gráficas fazem o material e estamos enviando através dos motoristas da secretaria de Educação.”

A titular da pasta considera natural o uso da tecnologia como meio de aprendizagem e ensino. “Temos 530 mil meninos em casa e eles têm de ter o que fazer, como trabalhar conteúdos bons, textos a serem aproveitados no combate ao coronavírus. É algo (uso da tecnologia) que ia acontecer um dia. É uma maneira de compreender que o tempo todo temos de estar atentos e dispostos a aceitar as tecnologias a nosso favor. Não tem como abrir mão de investir cada vez mais em tecnologia também. Saúde e Segurança estão na linha de frente, mas a Educação não está parada, muito pelo contrário.”

Buscando otimizar os trabalhos no período, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) fez o lançamento, na tarde desta sexta-feira de um portal, o NetEscola, plataforma para disponibilizar aulas e atividades - conteúdos em formatos de textos e vídeos, que será atualizado semanalmente.

Presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE) e também do presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Flávio Roberto de Castro também comentou a situação e apresentou uma ideia para favorecer diversos estudantes. “Em São Paulo, já houve convênio com um canal de televisão aberta para transmissão de aulas, de forma gratuita. Tentaremos fazer isso também aqui (em Goiás). O principal é manter e ter êxito no processo ensino-aprendizagem”, destacou.

Pagamento

Durante o período sem aulas presenciais, estudantes carentes têm recebido benefícios em substituição à merenda escolar, como esclareceu Fátima Gavioli, secretária de Estado da Educação de Goiás. “Na segunda-feira (06) será feito o pagamento da segunda parcela. Assim como foi na primeira (parcela), o depósito é feito na Caixa Econômica Federal para quem tem cadastro do Bolsa Família. O pagamento é de cinco reais por dia por aluno que a pessoa tem na rede pública estadual. Dá 150 reais em um mês por aluno. A primeira parcela totalizou R$ 7 milhões na primeira parcela, sendo que serão duas parcelas. O total estimado é entre R$ 14 e 15 milhões.”

Adesão de estudantes tem saldo positivo

A avaliação da Secretaria de Estado da Educação é que o saldo tem sido positivo, com adesão quase total das escolas em Goiás, mesmo em um período que alunos, professores e pais estão se reinventando.

“Enfrentamos todo tipo de dificuldade, pois não foi algo que estávamos preparados. Estamos todos nos reinventando. Podemos enfrentar de duas formas. Pode ser cruzando os braços e deixando todos em casa, um verdadeiro exército de alunos, sem tarefas e sem textos, ou podemos fazer da maneira que temos feito. Os alunos estão adorando as aulas diferenciadas. (Secretaria) Tinha 930 escolas no sistema de aulas não presenciais e agora chegamos a 1.005, no sistema, com acesso às aulas não presenciais”, explicou a secretária Fátima Gavioli. As 40 escolas que não aderiram enviarão, posteriormente, o calendário de reposição de aulas, de acordo com a gestora.

Presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE) e também do presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Flávio Roberto de Castro elogiou a dedicação e o trabalho desenvolvido durante esse período. “Apesar do impacto, do susto inicial, a comunidade escolar se reinventou e, sem dúvida, os diretores estão trabalhando muito mais atualmente do que com as aulas presenciais. São várias plataformas, aplicativos que comportam até mesmo 200, 300 pessoas ao mesmo tempo”, ressaltou.

A secretária Fátima Gavioli fez elogios à algumas comunidades escolares, pela disposição demonstrada durante o período de adaptação ao ensino à distância. “Curiosamente, as Escolas Indígenas e do Oeste goiano, que muitos poderiam imaginar que seria complicado na parte de adesão, foram os primeiros a aderir. A recepção de Rio Verde às aulas à distância foi uma surpresa para todos, pela forma que todos estão se envolvendo. Os professores estão montado aulas de educação física e artes, por exemplo. Realmente, se envolveram no processo e estão jogando juntos. Tenho recebido depoimentos bastante positivos de Rio Verde”, elogiou a secretária, que revelou ainda que a maior dificuldade, na paralisação das atividades presenciais, foi na região do entorno (do Distrito Federal).



Máscaras cirúrgicas são restritas

Com a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) muitas dúvidas têm surgido em relação ao uso de máscaras, como uma medida de proteção. Em nota técnica, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), filiada à Associação Médica Brasileira, esclarece que as máscaras cirúrgicas devem ser usadas pelos pacientes com sintomas respiratórios - tosse, espirros, dificuldade para respirar-, os profissionais de saúde e os profissionais de apoio que prestarem assistência ao paciente suspeito ou confirmado. A nota técnica foi atualizada no dia 31 de março e publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Outra recomendação é o uso da máscara cirúrgica ao profissional no serviço de saúde ou hospital durante sua permanência e que equipamentos sejam trocados sempre que estiverem sujos ou excesso de umidade.

Em relação ao uso de máscaras de pano frente a falta de equipamentos, a nota técnica recomenda o uso como forma de barreira mecânica. No entanto, desta que as outras medidas preventivas já recomendadas, como distanciamento social, evitar tocar os olhos, nariz e boca, além de higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool gel 70%.

Segundo o documento, a máscara de pano, que não deve ser compartilhada, pode diminuir a disseminação do vírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas que podem estar transmitindo o vírus sem saberem, mas não protege o indivíduo que a está utilizando, já que não possui capacidade de filtragem.

Em meio ao aumento crescente de casos do novo coronavírus, o Ministério da Saúde prevê que o estoque atual no país de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, tenha uma sobrevida de apenas 35 dias.

O valor considera o envio de 40 milhões de itens que foram distribuídos aos estados nesta semana e o montante que já existia nos estoques próprios das secretarias de saúde.

De acordo com o ministério, o valor já distribuído aos estados e municípios “é suficiente para os estoques locais por cerca de 20 dias, além daquilo que os gestores já possuíam”. (Redação e Folhapress)