Em atenção à Nota Técnica, emitida no domingo (15) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), com ações de prevenção ao coronavírus, o reitor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), Elias de Pádua Monteiro, divulgou nota, nesta segunda-feira (16), suspendendo aulas e eventos até o dia 30 de março.

Só serão mantidas atividades administrativas até a próxima reunião do Comitê Operativo de Emergência do IF Goiano, prevista para esta terça-feira (17). Leia nota na íntegra:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), em atenção à Nota Técnica relativa a ações de prevenção ao Covid-19 emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (veja link da nota abaixo), neste domingo, 15 de março de 2020, resolve:

1. Suspender as aulas, eventos e demais atividades acadêmicas de 16 a 30 de março de 2020, em todos os campi do IF Goiano, conforme recomendado na Nota Técnica da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás;

2. Manter as atividades administrativas até a próxima reunião do Comitê Operativo de Emergência do IF Goiano, prevista para o dia 17 de março de 2020.