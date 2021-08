Cidades Aulas da rede municipal em Goiânia voltam com metade das turmas Secretaria Municipal de Educação (SME) alterou programação para retorno gradual dos estudantes. Até então, todas as turmas teriam metade dos estudantes presencialmente

As aulas presenciais na rede municipal de Goiânia voltam na próxima segunda-feira (16) apenas para algumas turmas do Ensino Fundamental e parte dos estudantes do Ensino Infantil. Poderão retornar às escolas apenas metade dos alunos do 1º, 5º, 6º e 9º anos, enquanto que as demais séries (2º, 3º, 4º, 7º e 8º anos) só terão a volta de metade dos estudantes às unidades e...