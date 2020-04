Profissionais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) irão começar a ministrar aulas ao vivo pela TV Brasil Central na próxima segunda-feira (27). De acordo com a titular da pasta, Fátima Gavioli, as aulas terão menos de 30 minutos e irão servir tanto para o Ensino Médio, quanto para o Fundamental.

Fátima afirma que seguirá a nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) sobre a volta às aulas. Sendo assim, o ensino a distância segue até o dia 30 de maio.

Segundo ela, o conteúdo produzido na Tv Brasil Central será essencial nesses próximos 40 dias. A secretária diz que o conteúdo, tempo exato de duração, horário na programação e abordagens ainda estão sendo definidos pela Seduc e ficarão prontos até o fim desta semana.

Provas a distãncia

Fátima esclarece ainda que a Seduc realizará a aplicação de provas a distância referente ao conteúdo do 1º bimestre do ano letivo. “Vamos contar com a colaboração dos pais e alunos para aplicar o simulado referente ao 1° bimestre”, explica.

Sobre o 2º bimestre, Fátima diz que uma avaliação do conteúdo que está sendo aprendido pelos estudantes em casa será feita assim que as aulas presenciais retornarem. “Vamos avaliar todos eles para saber o que realmente foi aprendido e nivelar o conhecimento”, finaliza a secretária.